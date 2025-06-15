Лидер группы Little Big Прусикин оказался должен ФНС 52 тысячи рублей

Правоохранительные органы уточнили, что у Ильи Прусикина имеется задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 51 953 рубля.

27 января 2023 года, министерство юстиции РФ внесло Прусикина в реестр иностранных агентов. В июне 2022 года на официальном сайте музыкального коллектива Little Big появилось уведомление о смене места базирования на Лос-Анджелес. В июле того же года группа отменила ранее объявленный тур по городам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

