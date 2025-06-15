Лидер группы Little Big Прусикин оказался должен ФНС 52 тысячи рублей
Лидер группы Little Big Илья Прусикин (включен в реестр иностранных агентов) должен ФНС 52 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Правоохранительные органы уточнили, что у Ильи Прусикина имеется задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 51 953 рубля.
27 января 2023 года, министерство юстиции РФ внесло Прусикина в реестр иностранных агентов. В июне 2022 года на официальном сайте музыкального коллектива Little Big появилось уведомление о смене места базирования на Лос-Анджелес. В июле того же года группа отменила ранее объявленный тур по городам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru