Губернатор Белгородской области уточнил данные после обстрела села Нижний Ольшанец

Два человека пострадали после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Нижний Ольшанец, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Из-за обстрела города Шебекино пострадала жительница Белгородской области

Первоначально глава региона рассказал об одной женщине, получившей ранения нижних конечностей.

«Двое пострадавших. Женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также выяснилось, что повреждены десять домовладений – ранее приводились данные о шести. В зданиях выбиты окна и осколками посечены крыши.

Накануне Вячеслав Гладков рассказал об обстреле города Шебекино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОбстрелПострадавшиеБелгород
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