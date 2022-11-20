Губернатор Белгородской области уточнил данные после обстрела села Нижний Ольшанец

Первоначально глава региона рассказал об одной женщине, получившей ранения нижних конечностей.

«Двое пострадавших. Женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также выяснилось, что повреждены десять домовладений – ранее приводились данные о шести. В зданиях выбиты окна и осколками посечены крыши.

Накануне Вячеслав Гладков рассказал об обстреле города Шебекино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

