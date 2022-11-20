Губернатор Белгородской области уточнил данные после обстрела села Нижний Ольшанец
Два человека пострадали после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Нижний Ольшанец, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Первоначально глава региона рассказал об одной женщине, получившей ранения нижних конечностей.
«Двое пострадавших. Женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также выяснилось, что повреждены десять домовладений – ранее приводились данные о шести. В зданиях выбиты окна и осколками посечены крыши.
Накануне Вячеслав Гладков рассказал об обстреле города Шебекино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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