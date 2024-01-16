Губернатор: 35 квартир повреждены в Воронеже после атаки беспилотников

По его словам,, власти развернули пункт временного размещения и оперштаб. Жители пострадавших квартир за помощью пока не обращались, остались у родственников.

Ранее мэр города Вадим Кстенин сообщил о введении режима ЧС в Воронеже, напоминает RT. По его словам, в настоящий момент на месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба. Дом, пострадавший в результате атаки беспилотников, осмотрели специалисты. Инженерные системы не пострадали.

