Губернатор: 35 квартир повреждены в Воронеже после атаки беспилотников

В результате атаки беспилотников ВСУ в Воронеже были повреждены 35 квартир в трех многоэтажках, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Над Воронежской и Белгородской областями перехватили и уничтожили 12 дронов ВСУ

По его словам,, власти развернули пункт временного размещения и оперштаб. Жители пострадавших квартир за помощью пока не обращались, остались у родственников.

Ранее мэр города Вадим Кстенин сообщил о введении режима ЧС в Воронеже, напоминает RT. По его словам, в настоящий момент на месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба. Дом, пострадавший в результате атаки беспилотников, осмотрели специалисты. Инженерные системы не пострадали.

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ФОТО: губернатор Воронежской области Александр Гусев
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