Губернатор: 35 квартир повреждены в Воронеже после атаки беспилотников
В результате атаки беспилотников ВСУ в Воронеже были повреждены 35 квартир в трех многоэтажках, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам,, власти развернули пункт временного размещения и оперштаб. Жители пострадавших квартир за помощью пока не обращались, остались у родственников.
Ранее мэр города Вадим Кстенин сообщил о введении режима ЧС в Воронеже, напоминает RT. По его словам, в настоящий момент на месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба. Дом, пострадавший в результате атаки беспилотников, осмотрели специалисты. Инженерные системы не пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru