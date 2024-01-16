Над Воронежской и Белгородской областями перехватили и уничтожили 12 дронов ВСУ

«В течение сегодняшней ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА и перехватили три дрона над территорией Воронежской области. Кроме того, четыре беспилотника перехватили над Белгородской областью.

Ранее воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО отразили атаки украинских беспилотников над Воронежем, напоминает телеканал «360». Из-за ударов дронов в двух многоквартирных и нескольких частных домах были выбиты окна, в одной из квартир возникло возгорание на балконе. В результате атаки пострадал ребенок, пишет Ura.ru.

