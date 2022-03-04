ГСЧС Украины сообщила, что пожар в здании у Запорожской АЭС ликвидировали
4 марта 202208:02
Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции (АЭС) ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила госслужба Украины по ЧС в Telegram-канале.
Так, пожар был ликвидирован в 06:20 (07.20 мск).
Ранее сообщалось, что на территории Запорожской АЭС возник пожар. Позже в эфире телеканала «Украина-24», пресс-секретарь АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации в результате происшествия зафиксировано не было.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru