ГСЧС Украины сообщила, что пожар в здании у Запорожской АЭС ликвидировали

Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции (АЭС) ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила госслужба Украины по ЧС в Telegram-канале.

Украина: пожар произошел за пределами Запорожской АЭС

Так, пожар был ликвидирован в 06:20 (07.20 мск).

Ранее сообщалось, что на территории Запорожской АЭС возник пожар. Позже в эфире телеканала «Украина-24», пресс-секретарь АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации в результате происшествия зафиксировано не было.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АЭСПожарУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры