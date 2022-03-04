ГСЧС Украины сообщила, что пожар в здании у Запорожской АЭС ликвидировали

Так, пожар был ликвидирован в 06:20 (07.20 мск).

Ранее сообщалось, что на территории Запорожской АЭС возник пожар. Позже в эфире телеканала «Украина-24», пресс-секретарь АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации в результате происшествия зафиксировано не было.

