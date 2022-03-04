На территории Запорожской АЭС возник пожар

В ночь на 4 марта на территории Запорожской АЭС возник пожар, следует из сообщения в Telegram-канале станции.

Военные РФ взяли под контроль Запорожскую АЭС

Позже в эфире телеканала «Украина-24», пресс-секретарь АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации в результате происшествия не зафиксировано.

В настоящее время персонал АЭС сделает все возможное для обеспечения безопасности. Над станцией поднимается дым.

Напомним, в конце февраля Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль Запорожскую Атомную электростанцию. Военнослужащие взяли под охрану территорию вокруг станции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарУкраинаАЭС
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