На территории Запорожской АЭС возник пожар
В ночь на 4 марта на территории Запорожской АЭС возник пожар, следует из сообщения в Telegram-канале станции.
Позже в эфире телеканала «Украина-24», пресс-секретарь АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации в результате происшествия не зафиксировано.
В настоящее время персонал АЭС сделает все возможное для обеспечения безопасности. Над станцией поднимается дым.
Напомним, в конце февраля Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль Запорожскую Атомную электростанцию. Военнослужащие взяли под охрану территорию вокруг станции.
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