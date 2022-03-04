Украина: пожар произошел за пределами Запорожской АЭС

Уточняется, что пожар бушует в учебно-тренировочном корпусе.

В настоящее время работает только четвертый энергоблок станции, противопожарное состояние на Запорожской АЭС находится в норме.

Ранее пресс-секретарь АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации в результате происшествия не зафиксировано. Пари этом над станцией поднимается дым.

