Украина: пожар произошел за пределами Запорожской АЭС
Пожар вспыхнул за пределами Запорожской атомной электростанции на Украине, на АЭС отключен один из энергоблоков, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, что пожар бушует в учебно-тренировочном корпусе.
В настоящее время работает только четвертый энергоблок станции, противопожарное состояние на Запорожской АЭС находится в норме.
Ранее пресс-секретарь АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации в результате происшествия не зафиксировано. Пари этом над станцией поднимается дым.
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