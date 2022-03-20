Группа российских журналистов оказалась под артиллерийским обстрелом в Мариуполе
Российские журналисты попали под артиллерийский обстрел в Мариуполе. Сообщается, что никто из прессы не пострадал, сообщает корреспондент ТАСС.
Под артобстрелом оказались сотрудники RT и «Известий», китайский журналист и стрингеры.
Журналисты передвигались пешком по улице, когда начали раздаваться взрывы.
«Коллеги видели взрывы спереди и справа, порядка шести-восьми прилетов. Ближайший прилет снаряда был примерно в 50 метрах от нас», — рассказал журналист ТАСС.
Репортеры укрылись в подвале жилого дома, где переждали обстрел, а затем продолжили работу. По словам корреспондента агентства, китайский коллега поранил руку, прыгая в укрытие.
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