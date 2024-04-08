Гросси заявил, что ЗАЭС была «довольно близка» к ядерной аварии

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС после атаки беспилотника в воскресенье, 7 апреля, была «довольно близка» к ядерной аварии. Его заявление передает агентство Bloomberg.

По его словам, каждый раз, когда происходят подобные ситуации, «мы оказываемся близки к ядерной аварии». Гросси добавил, что это не искусственный или выдуманный сценарий.