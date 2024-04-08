Гросси заявил, что ЗАЭС была «довольно близка» к ядерной аварии

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС после атаки беспилотника в воскресенье, 7 апреля, была «довольно близка» к ядерной аварии. Его заявление передает агентство Bloomberg.

По его словам, каждый раз, когда происходят подобные ситуации, «мы оказываемся близки к ядерной аварии». Гросси добавил, что это не искусственный или выдуманный сценарий.

МАГАТЭ: Повреждения на ЗАЭС после атак не угрожают ядерной безопасности

Накануне пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. В результате критических повреждений не произошло. Ранее сообщалось, что дроны прилетели в районе столовой и грузового порта.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обстрел Запорожской атомной электростанции — очень опасная провокация, грозящая негативными последствиями.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МАГАТЭЗапорожьеАЭС

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