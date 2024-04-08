МАГАТЭ: Повреждения на ЗАЭС после атак не угрожают ядерной безопасности

Ранее на ЗАЭС сообщили об атаке дронов в районе столовой и грузового порта, а также об ударе по куполу шестого энергоблока. По данным Росатома, пострадали три человека, отмечает телеканал «360».

«Эксперты... подтвердили сегодня физические последствия атак дронов на ЗАЭС, в том числе на одном из шести реакторов. Сообщается об одном пострадавшем. Повреждения на шестом энергоблоке не поставили под угрозу ядерную безопасность», — указывает МАГАТЭ.

Вместе с тем в агентстве назвали произошедшее серьезным инцидентом, который потенциально может «подорвать целостность системы защитной оболочки реактора». Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что атака является нарушением базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе, подобные «безрассудные» действия, увеличивающие риск крупной ядерной аварии, следует немедленно прекратить.

