МАГАТЭ: Повреждения на ЗАЭС после атак не угрожают ядерной безопасности
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило физические последствия атак беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию и незначительные повреждения на шестом энергоблоке. Об этом говорится в заявлении агентства в соцсети Х.
Ранее на ЗАЭС сообщили об атаке дронов в районе столовой и грузового порта, а также об ударе по куполу шестого энергоблока. По данным Росатома, пострадали три человека, отмечает телеканал «360».
«Эксперты... подтвердили сегодня физические последствия атак дронов на ЗАЭС, в том числе на одном из шести реакторов. Сообщается об одном пострадавшем. Повреждения на шестом энергоблоке не поставили под угрозу ядерную безопасность», — указывает МАГАТЭ.
Вместе с тем в агентстве назвали произошедшее серьезным инцидентом, который потенциально может «подорвать целостность системы защитной оболочки реактора». Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что атака является нарушением базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе, подобные «безрассудные» действия, увеличивающие риск крупной ядерной аварии, следует немедленно прекратить.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru