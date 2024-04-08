В Кремле назвали обстрел ЗАЭС опасной провокацией с негативными последствиями
Обстрел Запорожской атомной электростанции — очень опасная провокация, грозящая негативными последствиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на месте, засвидетельствовали атаки.
«Это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика», — подчеркнул Песков.
Ранее на ЗАЭС заявили об атаке беспилотников в районе столовой, грузового порта, а также об ударе по куполу шестого энергоблока. МАГАТЭ подтвердило физические последствия атак дронов и незначительные повреждения на шестом энергоблоке. При этом угрозы ядерной безопасности нет, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru