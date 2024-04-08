В Кремле назвали обстрел ЗАЭС опасной провокацией с негативными последствиями

Как отметил представитель Кремля, сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на месте, засвидетельствовали атаки.

«Это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика», — подчеркнул Песков.

Ранее на ЗАЭС заявили об атаке беспилотников в районе столовой, грузового порта, а также об ударе по куполу шестого энергоблока. МАГАТЭ подтвердило физические последствия атак дронов и незначительные повреждения на шестом энергоблоке. При этом угрозы ядерной безопасности нет, пишет RT.

