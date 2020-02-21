Гражданку Китая сняли с поезда в Брянске из-за подозрения на коронавирус
Гражданка Китая с подозрением на коронавирус была госпитализирована из поезда, который следовал из Киева в Москву. В Брянске вагон, в котором ехала женщина, оцепили. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на железнодорожной станции «Суземка». У туристки температура поднялась до 38 градусов, после чего было принято решение немедленно снять ее с поезда. Машина «скорой» доставила ее и брянскую инфекционную больницу, сообщает Москва 24.
Известно также, что в этом же вагоне с заболевшей китаянкой ехали 24 пассажира, включая проводника. Все они помещены под карантин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами на Украине против размещения в санатории в Новых Санжарах эвакуированных из китайского Уханя их соотечественников.
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