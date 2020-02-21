Гражданку Китая сняли с поезда в Брянске из-за подозрения на коронавирус

Гражданка Китая с подозрением на коронавирус была госпитализирована из поезда, который следовал из Киева в Москву. В Брянске вагон, в котором ехала женщина, оцепили. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на железнодорожной станции «Суземка». У туристки температура поднялась до 38 градусов, после чего было принято решение немедленно снять ее с поезда. Машина «скорой» доставила ее и брянскую инфекционную больницу, сообщает Москва 24.