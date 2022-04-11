Гражданина Колумбии задержали в Москве за фейки о Вооруженных силах РФ
Пресс-секретарь Басманного суда столицы Екатерина Буравцова заявила, что в Москве был задержан гражданин Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике, сообщает ТАСС.
По её словам, иностранца задержали по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах РФ, суд намерен рассмотреть ходатайство следователя об избрании колумбийцу меры пресечения.
По данным следствия, гражданин Колумбии распространял фейки в соцсетях, в настоящее время следователи устанавливают его сообщников.
Ранее адвокат Юлия Федотова, представляющая интересы бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявила, что её клиента оштрафовали по двум протоколам о дискредитации Вооруженных сил РФ
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