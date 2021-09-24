«Грамотные действия». Альпинист защитил гидов, сопровождавших группу на Эльбрусе
Эльбрус – простая гора, но непогода – самое страшное, что там может случиться, сказал НСН альпинист Сергей Ефимов.
Причиной трагедии на Эльбрусе стала ошибка принимающей стороны и неподготовленность туристов, а гиды в экстремальной ситуации действовали совершенно правильно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» альпинист Сергей Ефимов.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды группа из 19 туристов оказалась в ловушке на Эльбрусе на высоте более 5 километров в 20-градусный мороз. В результате пять человек погибли, остальных чудом удалось спасти и доставить в больницу с обморожениями и переломами.
«Действия гидов после того, как началась непогода, были грамотными. Единственное, что они пошли, невзирая на предупреждение о непогоде. Надо было раньше возвращаться или вообще не выходить на восхождение, если был долгосрочный прогноз о непогоде. Кто должен нести ответственность за трагедию? Скорее всего, принимающая сторона, оператор, который их туда вел. Потому что была допущена ошибка, что они пошли туда, невзирая на плохой прогноз. Но непосредственно на маршруте после того, что случилось, я считаю, что все четверо гидов действовали правильно», - сказал Ефимов.
По его мнению, группа была недостаточно подготовлена к восхождению, хотя и практически дошла до вершины горы.
«В данном случае, я так понимаю, группа была не совсем подготовленная, если девушке стало плохо, и она умерла, плюс они в непогоду продолжили восхождение. Они не дошли чуть-чуть до вершины, поднявшись на высоту 5400. В тот момент, когда стали спускать одинокую девушку, до вершины оставалось совсем чуть-чуть (высота Эльбруса – 5642 метра – прим. НСН)», - отметил альпинист.
Покорявший Эльбрус Ефимов, назвал эту гору «простой», но указал, что может быть самым страшным при восхождении.
«Сейчас не очень подходящее время для восхождения, но вообще Эльбрус – достаточно простая гора. Там маршруты категории сложности 2А или 2Б, то есть, грубо говоря, пешком, но для этого надо иметь здоровье, быть физически подготовленными, пройти небольшую подготовку хождения по льду и по снегу, а так, в принципе, маршрут простой. На Эльбрусе самое страшное, что может быть, это непогода. Происходит резкое падение температуры, а самое плохое, что нет видимости, ничего не видно, непонятно куда идти. Чтобы найти обратную дорогу, остается идти либо по GPS, либо во время восхождения ставить отметки, которые видно через 15-20 метров, чтобы не заблудиться», - рассказал он.
Альпинист также объяснил, почему сейчас на горных маршрут появляются неподготовленные гиды.
«В советские времена не было понятия "гид", были инструкторы, а вся система была построена, как армейская – ты не можешь идти сразу на какую-то гору, а должен шаг за шагом в течение нескольких лет повышать квалификацию. Сейчас тоже есть школы инструкторов, но нет правильного контроля за участниками и гидами. Если обратились в турфирму, чтобы они завели группу, нет требований к гидам, чтобы они были обучены соответствующим образом. Это может быть просто опытный альпинист, но без квалификации инструктора», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным следствия, накануне вечером группа из 19 альпинистов, находившаяся на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощь у спасателей. Известно, что в нее изначально входили 23 человека, однако четверо отказались от восхождения. В ходе спасательной операции удалось найти 14 человек, 11 из них были госпитализированы. Пять человек погибли. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».
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