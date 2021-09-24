«Грамотные действия». Альпинист защитил гидов, сопровождавших группу на Эльбрусе

Причиной трагедии на Эльбрусе стала ошибка принимающей стороны и неподготовленность туристов, а гиды в экстремальной ситуации действовали совершенно правильно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» альпинист Сергей Ефимов.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды группа из 19 туристов оказалась в ловушке на Эльбрусе на высоте более 5 километров в 20-градусный мороз. В результате пять человек погибли, остальных чудом удалось спасти и доставить в больницу с обморожениями и переломами.