Уголовное дело возбуждено после гибели пяти человек при восхождении на Эльбрус

По факту гибели пяти человек при восхождении на Эльбрус возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в Следственном комитете России. Отмечается, что оно возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным следствия, накануне вечером группа из 19 альпинистов, находившаяся на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощь у спасателей. Известно, что в нее изначально входили 23 человека, однако четверо отказались от восхождения. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, из них 11 были госпитализированы. Пять человек погибли. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение, пишет RT.

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А ранее сообщалось, что альпинист из Самары, провалившийся в ледовую трещину на Эльбрусе, был найден и спасен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный отряд МЧС.

Инцидент произошел в июне, мужчина находился на высоте 4900 метров. Пострадавший был спущен с горы, его доставят на поляну Азау.

Как пишет агентство, альпинист восходил на Эльбрус с напарником. Они сбились с маршрута, в результате чего одни из них провалился в расщелину.

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ФОТО: pixabay.com
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