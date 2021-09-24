Уголовное дело возбуждено после гибели пяти человек при восхождении на Эльбрус

По факту гибели пяти человек при восхождении на Эльбрус возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в Следственном комитете России. Отмечается, что оно возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным следствия, накануне вечером группа из 19 альпинистов, находившаяся на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощь у спасателей. Известно, что в нее изначально входили 23 человека, однако четверо отказались от восхождения. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, из них 11 были госпитализированы. Пять человек погибли. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение, пишет RT.