Халатность или стечение обстоятельств? Что привело к трагедии на Эльбрусе

В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ЭВПСО) МЧС России заявили ТАСС, что гид, сопровождавший терпящих бедствие альпинистов, бросил группу. Они объяснили этот тем, что спасатели встретили гида ниже, чем находилась основная группа. Однако старший гид компании, которая организовывала тур, Денис Алимов в интервью «Российской газете» опроверг эту версию. По его словам, гид Игорь Даньков, сопровождавший альпинистов, помогал спускать девушку, которой стало плохо, к седловине.

«Группа пошла дальше к вершине, Игорь Даньков стал спускать девушку. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дул снизу вверх и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра», - сообщил Алимов.

Как уточнили RT в компании, организовавшей тур, девушка, которую спускал Даньков, умерла у него на руках. Сам он продолжил спуск и уже на базе вызвал спасателей. Оставшиеся три гида разделили группу на «быстрых» и «медленных», чтобы избежать массового замерзания. В это время произошел срыв связки, из-за которого один из участников сломал ногу, а движение вниз еще больше замедлилось.

В свою очередь один из горных проводников, который находился на Эльбрусе в тот же день, сообщил «Российской газете», что причиной трагедии могла стать халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения. Он рассказал, что встретил группу во время спуска, в тот момент с альпинистами все было в порядке. Однако тот факт, что группу искали на высоте в 5400 метров, практически у самой вершины, по его словам, говорит о том, что альпинисты начали спуск с сильным запозданием. Также он высказал мнение, что у руководителя группы нет достаточного альпинистского опыта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту гибели пяти туристов на Эльбрусе. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-служба ведомства.

