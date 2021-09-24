В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус

В Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус. Там заявили, что в республиканскую клиническую больницу были доставлены 11 пострадавших.

«Двое — в реанимации, в том числе гид из Карачаево-Черкесии и турист из Санкт-Петербурга», — цитирует сообщение ведомства ТАСС. Кроме того, двое пострадавших находятся в отделении травматологии, ещё трое — в ожоговом. Один пациент доставлен в хирургическое отделение, ещё трое размещены «в терапии», отмечает RT.

Между тем, число погибших альпинистов достигло пяти.