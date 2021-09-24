В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус

В Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус. Там заявили, что в республиканскую клиническую больницу были доставлены 11 пострадавших.

«Двое — в реанимации, в том числе гид из Карачаево-Черкесии и турист из Санкт-Петербурга», — цитирует сообщение ведомства ТАСС. Кроме того, двое пострадавших находятся в отделении травматологии, ещё трое — в ожоговом. Один пациент доставлен в хирургическое отделение, ещё трое размещены «в терапии», отмечает RT.

Между тем, число погибших альпинистов достигло пяти.

Уголовное дело возбуждено после гибели пяти человек при восхождении на Эльбрус

Напомним, в ходе поисково-спасательной операции на горе, которая проходила в условиях двадцатиградусного мороза и сильного ветра, удалось спасти 14 человек. Людей эвакуировали на поляну Азау.

Всего в составе группы альпинистов было 23 человека, на гору взошли 19 из них. Отмечается, что на момент запроса о помощи альпинисты находились на высоте 5 400 метров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГибельАльпинистыЭльбрус
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