Гособвинение просит приговорить журналиста Гершковича к 18 годам колонии
Прокуратура запросила 18 лет колонии журналисту газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу по делу о шпионаже. Свердловский областной суд в пятницу, 19 июля, вынесет приговор по этому делу. Вину Гершкович не признал.
Судебный процесс по этому уголовному делу проходит в закрытом режиме.
Эвана Гершковича задержали 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. Как утверждало ФСБ, по заданию американских спецслужб он собирал составляющие гостайну сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что по линии американских и российских спецслужб обсуждается возможный обмен. Он также утверждал, что у российских спецслужб есть неопровержимые доказательства шпионажа Гершковича.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru