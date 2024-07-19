Гособвинение просит приговорить журналиста Гершковича к 18 годам колонии

Прокуратура запросила 18 лет колонии журналисту газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу по делу о шпионаже. Свердловский областной суд в пятницу, 19 июля, вынесет приговор по этому делу. Вину Гершкович не признал.

Судебный процесс по этому уголовному делу проходит в закрытом режиме.