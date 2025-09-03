«Кино я смотрю не так часто, но случается. Сейчас мне трудно заставить себя смотреть что-то новое. В веселых комедиях мне не хватает сюжета. Это такая «развлекуха» больше, хотя и высвечивает какие-то наши пороки, чтобы мы могли от них излечиться. Но в основном никто не пытается с этим бороться. Меня часто приглашали в кино, я снимался в качестве камео у друзей. Но я не актер. Я видел несколько своих коллег, которые пытались актерствовать, но им не хватало мастерства и это было видно. Иногда люди переоценивают себя…», - отметил он.

Мазаев добавил, что не готов называть себя актером наравне с Мироновым или Машковым, а непрофессионалов в кадре видно всегда.

«Мы, когда снимались с Федором Бондарчуком, с нами в кадре был Игорь Верник, и я наблюдал за его работой. У профессиональных актеров есть какие-то движения в кадре интересные, движуха легкая – в теле, лице, эмоциях. Он делает непустым этот кадр. Например, мой приятель Женя Миронов, или Вова Машков – выдающиеся современные актеры. Разве я могу, видя их работу, говорить, что я тоже актер? Это как встать рядом с Геннадием Рождественским и сказать, что я дирижер, хотя эта деятельность даже ближе мне, как музыканту», - пояснил Мазаев.

Первая биографическая книга о лидере группы «Моральный кодекс» Сергее Мазаеве раскрывает истинный смысл его песен и знакомит читателя с слабо освещавшимися периодами его карьеры, рассказал в интервью НСН автор этой книги, музыкальный критик Денис Ступников.

