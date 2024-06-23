Уилан потребовал США быстрее обменять его и Гершковича

30 марта 2023 года в Екатеринбурге был задержан Гершкович по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Максимальное наказание по ней предусматривает до 20 лет лишения свободы. По версии ФСБ, американский журналист собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которая являлась гостайной. 26 марта 2024 года американцу продлили срок содержания под стражей до 30 июня.

При этом Пол Уилан был задержан в Москве еще в декабре 2018 года. Он был приговорен к 16 годам лишения свободы за шпионаж. Американец не признал вину. Его отправили отбывать наказание в мордовскую колонию.

В конце апреля «Известия» сообщили, что президент США Джо Байден объявил о стремлении вернуть Гершковича и Уилана в страну.