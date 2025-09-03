«Хватит на водку»: Мазаев пожаловался на отчисления за звучание своих хитов
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев признался НСН, что получает смешные деньги за использование своих хитов.
В России сегодня много хороших музыкантов, но они никак не защищены в плане авторских прав, а продюсеров просто нет, рассказал лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью НСН.
«Я недавно несколько дней подряд слушал «НАШЕ радио» в машине. И услышал очень много хороших записей, я таких групп даже не знаю. У нас вообще очень хорошие музыканты. Но, к сожалению, нет индустрии, продюсеров, авторских прав, фундаментального экономического основания для этой деятельности. У нас практически все авторские воруются какими-то организациями, музыканты ничего не могут с этим сделать. У группы «Моральный кодекс» есть хит «Я выбираю тебя», песня постоянно где-то звучит. Так вот, за декабрь 2020 года я получил 3800 рублей авторских. И что с этим делать? Купить пару бутылок водки разве что…», - поделился он.
Ранее председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Грин рассказала НСН, как защититься от плагиата в музыке на фоне распространения нейросетей.
«Хватит на водку»: Мазаев пожаловался на отчисления за звучание своих хитов
