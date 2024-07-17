Лавров заявил, что спецслужбы России и США обсуждают возможный обмен Гершковича
Вопрос о возможном обмене журналиста Эвана Гершковича из газеты The Wall Street Journal обсуждается между спецслужбами РФ и США. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства РФ в Совбезе ООН заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, Россия обладает неопровержимыми доказательствами шпионажа Гершковича.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «эта тема не любит суеты, о чем все прекрасно знают».
26 июня суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Гершковича в закрытом режиме. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Задержание журналиста произошло в марте 2023 года. Следствие утверждает, что по указанию ЦРУ он собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» в Свердловской области, связанную с производством и ремонтом военной техники. В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru