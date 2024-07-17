Лавров заявил, что спецслужбы России и США обсуждают возможный обмен Гершковича

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «эта тема не любит суеты, о чем все прекрасно знают».

26 июня суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Гершковича в закрытом режиме. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Задержание журналиста произошло в марте 2023 года. Следствие утверждает, что по указанию ЦРУ он собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» в Свердловской области, связанную с производством и ремонтом военной техники. В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, передает «Радиоточка НСН».