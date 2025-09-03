Блогера Маркаряна оставили в СИЗО до 9 ноября
Таганский районный суд Москвы продлил срок ареста блогеру Арсену Маркаряну. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Отмечается, что в удовлетворении ходатайства защиты, просившей для мужчины меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, было отказано.
Согласно постановлению суда, блогер будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев - до 9 ноября 2025 года.
Ранее Маркаряну было предъявлено обвинение по статье о реабилитации нацизма, в том числе в интернете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
