Блогера Маркаряна оставили в СИЗО до 9 ноября

Таганский районный суд Москвы продлил срок ареста блогеру Арсену Маркаряну. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Большой багажник»: Блогера Арсена Маркаряна задержали в Подмосковье

Отмечается, что в удовлетворении ходатайства защиты, просившей для мужчины меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, было отказано.

Согласно постановлению суда, блогер будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев - до 9 ноября 2025 года.

Ранее Маркаряну было предъявлено обвинение по статье о реабилитации нацизма, в том числе в интернете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:АрестСИЗОУголовное ДелоНацизмБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры