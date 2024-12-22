Госдума: Россия ответит на атаки БПЛА по жилым домам в Казани

Россия ответит на атаки беспилотных летательных аппаратов Украины по Казани, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника.

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По его словам, ситуация на Украине, скорее всего, поменяется после инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа, при том, что украинский лидер «очень надеется, что денежная помощь сохранится».

Утром 21 декабря ВСУ атаковали Казань восемью дронами. Несколько из них попали в жилые дома, где начались сильные пожары. Сообщалось, что в качестве укрытия от атаки местные жители использовали казанский метрополитен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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