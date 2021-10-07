«Гоняли девчонок». Очевидец драки в метро рассказала подробности конфликта
Подозреваемые в нападении извинились и раскаялись на видео для МВД, однако Следственный комитет возбудит дело о покушении на убийство.
Избиение тремя приезжими из Дагестана пассажира московского метро, вызвавшей в обществе большой резонанс, больше не будет считаться простым «хулиганством».
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в связи с инцидентом возбудить уголовные дела по статьям «покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «применение насилия в отношении представителя власти».
Инцидент произошел 4 октября на «синей» ветке московского метро в вагоне поезда, подъезжавшего к метро «Первомайская». Видео нападения опубликовал Telegram-канал Baza, после чего к делу подключились правоохранительные органы.
По данным МВД, трое мужчин «беспричинно стали приставать к другим пассажирам, высказывая в их адрес угрозы и оскорбления, вели себя агрессивно, на замечания не реагировали, жестоко избили пассажира и скрылись».
Вскоре с помощью камер видеонаблюдения хулиганов задержали. Ими оказались ранее судимые уроженцы Дагестана, Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков, которые, по данным СМИ, приехали в Москву работать.
Избитым оказался 25-летний житель Воронежской области Роман Ковалев, который сейчас находится в больнице с переломами лицевой кости и носа. Он заступился за женщину, которую обижали приезжие.
Ковалев выложил в Instagram фото из больницы, на котором у него полностью заклеен один глаз.
«Друзья, лежу в больнице сейчас, второй глаз светить не хочу, распух очень сильно. На работу я явно не скоро смогу выйти, так что любая помощь лишней не будет», - написал Ковалев, которого поддержали в соцсетях и «назвали «настоящим мужчиной».
МВД опубликовало видео, где свидетельница рассказывает подробности происшествия.
По ее словам, на метро «Электрозаводская» в вагон «ввалились три пьяных пассажира, они начали вести себя агрессивно и сгонять женщин с мест».
«Они спрашивали друг друга, хочешь ли ты посидеть? И предлагали для этого сгонять девчонок с мест, начали приставать к ним, лезть в глаза, обзывали пассажиров. После этого они стали грубить девушке с брекетами на зубах. Парень сделал им замечание, ему сразу дали в лицо, тот упал. Мужчина «в красном» стал избивать его руками и ногами, как профессиональный боец. Третий снимал на видео, подзадоривая: «Давай-давай, бей сильнее». А второй придерживал парня, чтобы ему сильнее нанести удары», - рассказала женщина.
МВД также опубликовало видео с извинениями нападавших.
Один из них утвердительно отвечает на вопрос, сожалеет ли он о случившемся, добавив, что «полностью раскаивается». Другой также сказал, что раскаивается, утверждая при этом, что «пытался разнять» дерущихся.
Интересно, что в день нападения, 4 октября, вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров выступил с предложением ввести по всей России принятую в республике практику с «видеоизвинениями» провинившихся.
«Раз снял на камеру мерзость, то будь добр на камеру и извиниться. Если он это сделал искренне, то он и перед Богом очистил свою душу, и перед людьми», - считает Умаров.
Изначально Управление МВД на Московском метрополитене возбудило уголовное дело по статье «хулиганство». Черемушкинский районный суд арестовал всех нападавших.
Однако в Следственном комитете РФ сочли действия нападавших «циничными и жестокими», а также указали, что при задержании они оказали активное сопротивление полиции.
В связи с этим Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить дела по статьям о покушении на убийство и сопротивлении представителям власти. Он потребовал, что это было сделано «немедленно».
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