«Гоняли девчонок». Очевидец драки в метро рассказала подробности конфликта

Избитым оказался 25-летний житель Воронежской области Роман Ковалев, который сейчас находится в больнице с переломами лицевой кости и носа. Он заступился за женщину, которую обижали приезжие.

Ковалев выложил в Instagram фото из больницы, на котором у него полностью заклеен один глаз.

«Друзья, лежу в больнице сейчас, второй глаз светить не хочу, распух очень сильно. На работу я явно не скоро смогу выйти, так что любая помощь лишней не будет», - написал Ковалев, которого поддержали в соцсетях и «назвали «настоящим мужчиной».

МВД опубликовало видео, где свидетельница рассказывает подробности происшествия.

По ее словам, на метро «Электрозаводская» в вагон «ввалились три пьяных пассажира, они начали вести себя агрессивно и сгонять женщин с мест».

«Они спрашивали друг друга, хочешь ли ты посидеть? И предлагали для этого сгонять девчонок с мест, начали приставать к ним, лезть в глаза, обзывали пассажиров. После этого они стали грубить девушке с брекетами на зубах. Парень сделал им замечание, ему сразу дали в лицо, тот упал. Мужчина «в красном» стал избивать его руками и ногами, как профессиональный боец. Третий снимал на видео, подзадоривая: «Давай-давай, бей сильнее». А второй придерживал парня, чтобы ему сильнее нанести удары», - рассказала женщина.

МВД также опубликовало видео с извинениями нападавших.

Один из них утвердительно отвечает на вопрос, сожалеет ли он о случившемся, добавив, что «полностью раскаивается». Другой также сказал, что раскаивается, утверждая при этом, что «пытался разнять» дерущихся.

Интересно, что в день нападения, 4 октября, вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров выступил с предложением ввести по всей России принятую в республике практику с «видеоизвинениями» провинившихся.

«Раз снял на камеру мерзость, то будь добр на камеру и извиниться. Если он это сделал искренне, то он и перед Богом очистил свою душу, и перед людьми», - считает Умаров.

Изначально Управление МВД на Московском метрополитене возбудило уголовное дело по статье «хулиганство». Черемушкинский районный суд арестовал всех нападавших.