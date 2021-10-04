В Чечне призвали распространить по России практику извинений на камеру
Практика извинений на камеру является «моральным наказанием», которое поможет победить преступность, поэтому стоит распространить ее по всей России. С таким предложением выступил вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров.
По словам политика, если правонарушитель снимал свои действия на камеру, то и извинения ему необходимо записывать на видео.
«Раз снял на камеру мерзость, то будь добр на камеру и извиниться. Если он это сделал искренне, то он и перед богом очистил свою душу, и перед людьми», — подчеркнул Умаров в эфире радио «Говорит Москва».
Вице-премьер отметил, что неважно, лицемерны ли такие извинения: злоумышленник наказан за проступок «тем негативом, который принесет в ходе такого извинения», пишет Газета.ру.
Умаров напомнил, раскаяние важно с точки зрения религии и говорит о нравственном стержне, мужестве и целостности человека, отмечает Ura.ru.
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