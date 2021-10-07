Избитый в московском метро мужчина опубликовал фото из больницы

Молодой человек заступился за девушку, к которой пристали несколько человек. В результате его избили несколько человек, поломав нос и кости лица. Инцидент произошел 4 октября в вагоне поезда на участке между станциями «Измайловская» и «Пионерская». Трое хулиганов набросились на пассажира, пиная его ногами по лицу.

По данному факту инициировано уголовное дело по статье «Хулиганство», нападавших задержали. Ими оказались ранее судимые, которые приехали в Москву из других регионов России.

