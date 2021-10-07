Избитый в московском метро мужчина опубликовал фото из больницы
25-летний Роман Ковалев опубликовал снимки после жестоко избиения в московском метро, сообщает «РЕН ТВ».
Молодой человек заступился за девушку, к которой пристали несколько человек. В результате его избили несколько человек, поломав нос и кости лица. Инцидент произошел 4 октября в вагоне поезда на участке между станциями «Измайловская» и «Пионерская». Трое хулиганов набросились на пассажира, пиная его ногами по лицу.
По данному факту инициировано уголовное дело по статье «Хулиганство», нападавших задержали. Ими оказались ранее судимые, которые приехали в Москву из других регионов России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- Избитый в московском метро мужчина опубликовал фото из больницы
- Под Хабаровском нашли черную икру на 55 млн рублей
- Экономист предрек новый мировой кризис после роста экономического цикла
- Дзюба и Головин попали в список значимых футболистов мира
- Кабмин России экспериментирует с размещением цифровых документов об образовании
- СК не будет заводить дело на открывшего аварийный люк самолета пассажира
- В Воронежской и Вологодской областях введена обязательная вакцинация от коронавируса
- Трамп предрек столкновение США с Китаем из-за слабости демократов
- Псаки: Формат и дата встречи Байдена и Си Цзиньпина прорабатываются
- В Самарской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru