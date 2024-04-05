Голубев: В Ростовской области отражают массированную атаку беспилотников

Подразделения противоракетной обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Украины в Ростовской области, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.

Минобороны РФ: Еще восемь беспилотников ликвидированы над Курской областью

По его словам, речь идет о Морозовском районе.

Ранее в центре Курска локализовали пожар после уничтожения беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиПВО

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