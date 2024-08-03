На севере Ростовской области уничтожили три БПЛА

Три беспилотника уничтожили в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что БПЛА были уничтожены средствами ПВО на севере области. Никто не пострадал, данные о последствиях на земле уточняются.

«Подразделения продолжают работу по отражению воздушной атаки», — подчеркнул Голубев.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении одного беспилотника ВСУ над Ростовской областью.

