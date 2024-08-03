На севере Ростовской области уничтожили три БПЛА
3 августа 202401:17
Три беспилотника уничтожили в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что БПЛА были уничтожены средствами ПВО на севере области. Никто не пострадал, данные о последствиях на земле уточняются.
«Подразделения продолжают работу по отражению воздушной атаки», — подчеркнул Голубев.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении одного беспилотника ВСУ над Ростовской областью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru