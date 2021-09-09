Напавший на филиал «Банка Грузии» мужчина освободил всех заложников
9 сентября 202117:08
Губернатор края Кахети Ираклий Шиошвили заявил, что вооружённый мужчина, напавший на филиал «Банка Грузии» в городе Кварели, освободил всех заложников, сообщает ТАСС.
По его словам, злоумышленник находится в банке один, силовики ведут с ним переговоры.
Ранее телеканал Rustavi 2 сообщил, что вооруженный мужчина удерживает в филиале «Банка Грузии» в Кварели 15 заложников и требует полмиллиона лари (более 160 тысяч долларов США).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru