Напавший на филиал «Банка Грузии» мужчина освободил всех заложников

Губернатор края Кахети Ираклий Шиошвили заявил, что вооружённый мужчина, напавший на филиал «Банка Грузии» в городе Кварели, освободил всех заложников, сообщает ТАСС.

По его словам, злоумышленник находится в банке один, силовики ведут с ним переговоры.

Ранее телеканал Rustavi 2 сообщил, что вооруженный мужчина удерживает в филиале «Банка Грузии» в Кварели 15 заложников и требует полмиллиона лари (более 160 тысяч долларов США).

