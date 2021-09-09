Вооруженный мужчина захватил филиал «Банка Грузии»
Вооруженный мужчина напал на филиал «Банка Грузии» в городе Кварели, сообщает телеканала Rustavi 2.
По данным телеканала, злоумышленник удерживает 15 заложников и требует полмиллиона лари (более 160 тысяч долларов США).
В МВД Грузии заявили, что силовики оцепили территорию вокруг места происшествия, принимаются все необходимые и неотложные меры, проводятся следственные и оперативные мероприятия.
Ранее вооружённый человек ворвался с филиал «Банка Грузии», расположенный в Тбилиси, и взял в заложники людей
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