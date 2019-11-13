Гоблин ответил на обвинения в пособничестве историку-расчленителю

Историк Евгений Понасенков, известный противник экс-доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, в своем Twitter разместил «размышления» о том, к кому бы мог обратиться Соколов за советом по сокрытию трупа «Размышляю: Соколов ведь совсем тупой, просто придурок. Он вполне мог кому-нибудь позвонить и просить совета по сокрытию трупа... Кому бы? Одно лысое чмо в Питере эти дни подозрительно суетится... Пусть СК подумает над этим», - пишет Понасенков.

При этом во втором посте он обратил внимание на «суетящегося злобного гоблина», вероятно, имея в виду блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова, нередко приглашавшего Соколова к себе в эфир.

Писатель, блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков в эфире НСН заявил, что не планирует как-либо реагировать на выступления Понасенкова.

«Я не знаю, что он имел в виду. Раз там нет моего имени и фамилии, то, как я могу трактовать какие-то посты дурачка? В суд подавать я не буду, ни как реагировать не стану», - сказал Гоблин.