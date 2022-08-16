Главред «Московского комсомольца» опроверг сообщения об обыске в редакции

В частности, Telegram-канал Mash написал, что в издание пришли полицейские, которые после двухчасового обыска изъяли компьютеры.

«Никаких обысков в газете «Московский комсомолец» не было, не проходит и в ближайшее время не планируется», - подчеркнул Гусев.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании и допросе журналиста-расследователя газеты Льва Сперанского, однако что стало основанием для этого не уточнил.

