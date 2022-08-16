СМИ: полиция задержала журналиста «Московского комсомольца» Сперанского

Журналист газеты «Московский комсомолец» Лев Сперанский был задержан сотрудниками полиции и доставлен на допрос, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства уточнил, что сотрудник газеты, который занимался расследованиями по криминальной тематике, находится в здании Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве. С чем связано задержание Сперанского источник не уточнил.

Ранее в редакции «Московского комсомольца» заявили, что журналист-расследователь Лев Сперанский в назначенное время не пришёл на работу, его мобильные телефоны сначала не отвечали, а затем оказались заблокированными.

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ФОТО: РИА Новости
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