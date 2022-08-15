Трамп заявил о «краже» ФБР его паспортов при обыске в его доме

По словам Трампа, пропали три паспорта, один из которых просрочен.



Агенты ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде. Сообщалось, что они обнаружили 11 комплектов секретных документов. Что именно содержится в документах, не уточнялось.

Политик считает, что обыски связаны с его возможным участием в выборах президента в 2024 году.







