Трамп заявил о «краже» ФБР его паспортов при обыске в его доме

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР «украла» его паспорта при обыске в его доме. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Трампа, пропали три паспорта, один из которых просрочен.

Агенты ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде. Сообщалось, что они обнаружили 11 комплектов секретных документов. Что именно содержится в документах, не уточнялось.

Политик считает, что обыски связаны с его возможным участием в выборах президента в 2024 году.



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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Трамп
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