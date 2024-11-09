Глава Тульской области отчитался о повреждениях после ночной атаки дронов ВСУ
После ночной атаки украинских беспилотников в Тульской области повреждено остекление в четырех частных домах города Алексин, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Глава региона заверил, что местным жителям помогут заменить окна.
По словам Миляева, глава администрации Павел Федоров прибыл на место происшествия и уже пообщался с местными жителями.
Ранее Миляев сообщал о пресечении попытки атаки БПЛА в Тульской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, в Тульской области сразу 10 украинских беспилотников атаковали Алексинский химический комбинат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru