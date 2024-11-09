В Тульской области 10 дронов ВСУ атаковали Алексинский химкомбинат

В Тульской области сразу 10 украинских дронов атаковали Алексинский химический комбинат. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По информации источника, один беспилотник удалось сбить силам ПВО, при этом еще восемь упали на территории комбината, а один — на территории Алексинской ТЭЦ.

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Отмечается, что в результате атаки ВСУ было повреждено остекление у нескольких зданий, а также повреждены три частных дома, которые находились недалеко от комбината.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что всего в ночь с 8 на 9 ноября над территорией страны были сбиты 50 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Сальдо
ТЕГИ:АтакаПроизводствоВСУДроныТульская Область

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