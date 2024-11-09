В Тульской области 10 дронов ВСУ атаковали Алексинский химкомбинат

Отмечается, что в результате атаки ВСУ было повреждено остекление у нескольких зданий, а также повреждены три частных дома, которые находились недалеко от комбината.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что всего в ночь с 8 на 9 ноября над территорией страны были сбиты 50 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».