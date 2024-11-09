ПВО сбила 50 беспилотников ВСУ над территорией России

Пятьдесят украинских дронов уничтожили над территорией России в течение ночи. Об этом сообщило Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — указали в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили 28 беспилотников над территорией Брянской области, 12 – над Курской, четыре — над Новгородской, по два — над Смоленской и Тульской. Кроме того, по одному дрону сбили в Орловской и Тверской областях.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе уничтожили 15 украинских беспилотников.

