Вирусолог назвала маловероятным попадание Эболы в Россию
Маловероятно, что лихорадка Эбола попадет в Россию. Об этом заявила профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава Елена Малинникова в беседе с RT.
Как отметила эксперт, эта инфекция опасна высокой летальностью и способностью активно распространяться. При этом в мире Эбола встречается достаточно часто.
«И в Африке это распространенное явление. Там возникают вспышки с периодичностью в несколько лет. И местные работники здравоохранения, и волонтеры из других стран прекрасно знают, как с ней бороться», — подчеркнула Малинникова.
В России есть специалисты, которые занимаются этой лихорадкой, в стране разработана вакцинация и действует так называемый санитарный щит. Попадание инфекции в РФ маловероятно, меры защиты работают.
Ранее стало известно, что Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал вспышку Эболы в конголезской провинции Итури. Сообщалось о четырех погибших, на сегодняшний день проверяются данные по 246 заболевшим и 80 погибшим в ДР Конго.
