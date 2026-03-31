Человек пострадал при атаке ВСУ на здание правительства Белгородской области
31 марта 202613:00
Украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В результате удара пострадал глава отдела административно-хозяйственной части учреждения Вячеслав Бескоровайный.
«Мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки», - написал губернатор.
Пострадавшего доставят в областную клиническую больницу
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ атаковали территорию Васильевской центральной больницы.
