Глава СК поручил возбудить дело после обнаружения пыточной в ЛНР

В сообщении говорится, что импровизированная пыточная камера находилась населённом пункте Кряковка, в подвале жилого дома, где ранее расквартировывались украинские войска. Следователи полагают, что местный житель был убит во время отступления ВСУ.

«Глава ведомства поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления лиц, причастных к гибели мужчины, а также установить иные возможные факты пыток со стороны украинских военных», - подчеркнули в СК РФ.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы народной республики взяли под контроль почти всю её территорию.

