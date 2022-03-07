Глава СК поручил возбудить дело после обнаружения пыточной в ЛНР
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обнаружения на территории Луганской народной республики (ЛНР) пыточной и тела мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что импровизированная пыточная камера находилась населённом пункте Кряковка, в подвале жилого дома, где ранее расквартировывались украинские войска. Следователи полагают, что местный житель был убит во время отступления ВСУ.
«Глава ведомства поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления лиц, причастных к гибели мужчины, а также установить иные возможные факты пыток со стороны украинских военных», - подчеркнули в СК РФ.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы народной республики взяли под контроль почти всю её территорию.
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