Глава СК поручил возбудить дело после обнаружения пыточной в ЛНР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обнаружения на территории Луганской народной республики (ЛНР) пыточной и тела мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба ведомства.

Басурин заявил, что националисты не дали эвакуироваться жителям Мариуполя

В сообщении говорится, что импровизированная пыточная камера находилась населённом пункте Кряковка, в подвале жилого дома, где ранее расквартировывались украинские войска. Следователи полагают, что местный житель был убит во время отступления ВСУ.

«Глава ведомства поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления лиц, причастных к гибели мужчины, а также установить иные возможные факты пыток со стороны украинских военных», - подчеркнули в СК РФ.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы народной республики взяли под контроль почти всю её территорию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Следственный комитет
ТЕГИ:ЛНРУголовное ДелоСледственный КомитетАлександр Бастрыкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры