Басурин заявил, что националисты не дали эвакуироваться жителям Мариуполя

По его словам, люди оттуда ещё не выходят.



«Мы в очередной раз объявили, что мы готовы организовать гуманитарный коридор, не будет никакой стрельбы - опять нацики это сделать не дали», - подчеркнул Басурин.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР заявили, что покинувшая Мариуполь по гуманитарному коридору группа беженцев попала под обстрел украинских националистов, сообщает телеканал «360».