Басурин заявил, что националисты не дали эвакуироваться жителям Мариуполя

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские националисты вновь не дают жителям Мариуполя и Волновахи возможность выйти по гуманитарным коридорам.

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По его словам, люди оттуда ещё не выходят.

«Мы в очередной раз объявили, что мы готовы организовать гуманитарный коридор, не будет никакой стрельбы - опять нацики это сделать не дали», - подчеркнул Басурин.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР заявили, что покинувшая Мариуполь по гуманитарному коридору группа беженцев попала под обстрел украинских националистов, сообщает телеканал «360».

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ТЕГИ:УкраинаЭвакуацияНационалистыДНРЭдуард Басурин
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