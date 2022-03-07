Басурин заявил, что националисты не дали эвакуироваться жителям Мариуполя
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские националисты вновь не дают жителям Мариуполя и Волновахи возможность выйти по гуманитарным коридорам.
По его словам, люди оттуда ещё не выходят.
«Мы в очередной раз объявили, что мы готовы организовать гуманитарный коридор, не будет никакой стрельбы - опять нацики это сделать не дали», - подчеркнул Басурин.
Ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР заявили, что покинувшая Мариуполь по гуманитарному коридору группа беженцев попала под обстрел украинских националистов, сообщает телеканал «360».
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