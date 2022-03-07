Глава ЛНР: Почти вся территория республики освобождена
7 марта 202211:23
Силы Луганской народной республики взяли под контроль почти всю территорию ЛНР. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.
«Практически вся территория ЛНР, большая ее часть, освобождена», — рассказал Пасечник в эфире телеканала «Россия 1».
По словам главы республики, оставшиеся населенные пункты — Северодонецк, рубеж на Лисичанск — взяты в кольцо.
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7 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru