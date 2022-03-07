Глава ЛНР: Почти вся территория республики освобождена

Силы Луганской народной республики взяли под контроль почти всю территорию ЛНР. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

ДНР и ЛНР берут под контроль населенные пункты на Украине

«Практически вся территория ЛНР, большая ее часть, освобождена», — рассказал Пасечник в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы республики, оставшиеся населенные пункты — Северодонецк, рубеж на Лисичанск — взяты в кольцо.

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ТЕГИ:ДонбассЛНР
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