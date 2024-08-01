Глава СК Бастрыкин взял дело о взрыве газа в Нижнем Тагиле под личный контроль
Руководитель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование обрушения двух подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на ведомство.
Глава СК дал поручение экспертам Судебно-экспертного центра и криминалистам Главного управления криминалистики оказывать содействие в изучении обстоятельств случившегося.
Напомним, газ взорвался утром 1 августа в доме на Сибирской улице. Под завалами здания остаются люди. На месте происшествия работает усиленная следственная группа, изучающая вещественные доказательства, опрашивающая свидетелей и назначающая комплекс экспертиз. По последним данным, число пострадавших в результате инцидента увеличилось до восьми.
Кроме того, очевидцы сообщали, что за несколько минут до взрыва двое мужчин в форме газовщиков якобы проверяли газовое оборудование в соседнем доме. Один из них при этом ударил по газовой трубе, после чего оба покинули дом.
Ранее директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая заявила, что в России есть проблема с регулированием газового оборудования, поэтому сейчас готовится законопроект, позволяющий проводить проверку газа в жилых домах без согласия жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru