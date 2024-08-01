Глава СК Бастрыкин взял дело о взрыве газа в Нижнем Тагиле под личный контроль

Глава СК дал поручение экспертам Судебно-экспертного центра и криминалистам Главного управления криминалистики оказывать содействие в изучении обстоятельств случившегося.

Напомним, газ взорвался утром 1 августа в доме на Сибирской улице. Под завалами здания остаются люди. На месте происшествия работает усиленная следственная группа, изучающая вещественные доказательства, опрашивающая свидетелей и назначающая комплекс экспертиз. По последним данным, число пострадавших в результате инцидента увеличилось до восьми.

Кроме того, очевидцы сообщали, что за несколько минут до взрыва двое мужчин в форме газовщиков якобы проверяли газовое оборудование в соседнем доме. Один из них при этом ударил по газовой трубе, после чего оба покинули дом.

Ранее директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая заявила, что в России есть проблема с регулированием газового оборудования, поэтому сейчас готовится законопроект, позволяющий проводить проверку газа в жилых домах без согласия жителей.

