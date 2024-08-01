«Стены и пол зашевелились»: Житель Нижнего Тагила рассказал взрыве газа в жилом доме

«Сам взрыв я не видел. В этот момент был в комнате за компьютером. Лишь почувствовал, будто какая-то волна прошла сквозь дом. Аж стены и пол зашевелились», — рассказал он.

Как добавил Марат, о происшествии он узнал от брата. Мужчина проживает в 15 минутах ходьбы от пятиэтажки.

Ранее стало известно, что на фоне происшествия в городе ввели режим ЧС, передает «Радиоточка НСН».

