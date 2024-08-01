В России готовят закон для «насильного» вскрытия квартир ради проверок газа
Помимо прочего, поставщики газовых баллонов в РФ никак не регулируются, что создает огромные риски для пользования таким оборудованием, заявила НСН Татьяна Вепрецкая.
В России есть проблема с регулированием газового оборудования, поэтому сейчас готовится законопроект, позволяющий проводить проверку газа в жилых домах без согласия жителей. Об этом НСН заявила директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая.
В четверг, 1 августа, в Нижнем Тагиле обрушился подъезд пятиэтажного дома. Причиной обрушения стал «взрыв газовоздушной смеси», сообщили в пресс-службе МЧС России. По сведениям СМИ, последний раз дом проверяли 19 июля — тогда специалисты заявили, что с газопроводом все в порядке. Здание было построено в 1974 году, его износ не превышал 30%. Вепрецкая отметила, что сейчас говорить, из-за чего случился взрыв однозначно нельзя, однако в России есть проблемы с системой проверок газового оборудования в домах.
«Мы пока не знаем точной причины взрыва. Это может быть халатность со стороны жителей, а может быть хранился некачественный газовый баллон. Но чтобы обезопасить себя, нужно в обязательном порядке проводить осмотр газового оборудования. Если вы чувствуете, что этот технический осмотр в установленные сроки по договору не прошел, то нужно бить тревогу. Это урок для людей, которые хотят жить в условиях безопасности. На самом деле сейчас есть только ГРО (Газораспределительная организация), которая отвечает за проверку газа. Она имеет право нанять подрядные организации и нести за них ответственность. Хотелось бы еще повысить качество данных услуг. Также есть проблема с допуском в квартиры, когда весь дом проверили, а в одной квартире люди по разным причинам не допускают службу. Главная причина – они сделали перепланировку и боятся наказаний и штрафов. Сейчас планируется внесение законопроекта, который бы как раз позволил решить эту проблему. Он подразумевает, что должен быть ускоренный процесс в суде, и тогда служба судебных приставов сможет приехать и вскрыть квартиру», - рассказала Вепрецкая.
По ее словам, скоро также должны ужесточить контроль над поставщиками газовых баллонов.
«У нас в первом чтении приняты изменения, связанные с газоснабжением. Решается вопрос, в том числе, и по сжиженному газу в баллонах. Надеемся, что в постановление № 410 («О мерах по обеспечению безопасности внутриквартирного газового оборудования») внесут изменение, и данный вопрос будет урегулирован. Дело в том, что поставщики газа в баллонах никак не регулируются. Поэтому у нас нет гарантий, что эти газовые баллоны не взорвутся. Государство надеется, что после соответствующего регулирования это будет контролируемый процесс со стороны технических служб», - подытожила Вепрецкая.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в разговоре с НСН заявила, что вводить метод «альтернативной котельной» в Москве бессмысленно, так как сфера теплоснабжения и так привлекательна для инвесторов.
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