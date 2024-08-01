В России готовят закон для «насильного» вскрытия квартир ради проверок газа

В России есть проблема с регулированием газового оборудования, поэтому сейчас готовится законопроект, позволяющий проводить проверку газа в жилых домах без согласия жителей. Об этом НСН заявила директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая.

В четверг, 1 августа, в Нижнем Тагиле обрушился подъезд пятиэтажного дома. Причиной обрушения стал «взрыв газовоздушной смеси», сообщили в пресс-службе МЧС России. По сведениям СМИ, последний раз дом проверяли 19 июля — тогда специалисты заявили, что с газопроводом все в порядке. Здание было построено в 1974 году, его износ не превышал 30%. Вепрецкая отметила, что сейчас говорить, из-за чего случился взрыв однозначно нельзя, однако в России есть проблемы с системой проверок газового оборудования в домах.