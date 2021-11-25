Глава СК Бастрыкин пообещал разобраться с ситуацией в Кузбассе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в Кузбассе шахтеров, сообщают РИА Новости.
Он пообещал, что подробно разберется во всех обстоятельствах происшествия, а также установит причины ЧП и личности всех причастных.
Бастрыкин назвал случившееся «трагедией для всей страны», выразив надежду на спасение тех, кто еще остается под землей.
Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уже объявил трехдневный траур по погибшим в Кемеровской области шахтерам.
Утром 25 ноября на предприятии в Белово произошло задымление. В момент ЧП под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но некоторые до сих пор остаются там. На месте происшествия начались спасательные работы, которые были прерваны из-за угрозы взрыва. По последним данным, число погибших составляет 11 человек, более 30 - госпитализированы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru