Глава СК Бастрыкин пообещал разобраться с ситуацией в Кузбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в Кузбассе шахтеров, сообщают РИА Новости.

Он пообещал, что подробно разберется во всех обстоятельствах происшествия, а также установит причины ЧП и личности всех причастных.

Бастрыкин назвал случившееся «трагедией для всей страны», выразив надежду на спасение тех, кто еще остается под землей.

Мишустин: пострадавшие при ЧП на шахте в Кузбассе получат всю необходимую помощь

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уже объявил трехдневный траур по погибшим в Кемеровской области шахтерам.

Утром 25 ноября на предприятии в Белово произошло задымление. В момент ЧП под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но некоторые до сих пор остаются там. На месте происшествия начались спасательные работы, которые были прерваны из-за угрозы взрыва. По последним данным, число погибших составляет 11 человек, более 30 - госпитализированы.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ШахтыКемеровская ОбластьКузбассСледственный КомитетАлександр Бастрыкин
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