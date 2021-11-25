Глава СК Бастрыкин пообещал разобраться с ситуацией в Кузбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в Кузбассе шахтеров, сообщают РИА Новости.

Он пообещал, что подробно разберется во всех обстоятельствах происшествия, а также установит причины ЧП и личности всех причастных.

Бастрыкин назвал случившееся «трагедией для всей страны», выразив надежду на спасение тех, кто еще остается под землей.