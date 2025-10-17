Глава белгородского села пострадал при атаке дрона ВСУ
Глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко получил ранение при ударе украинского дрона по служебному автомобилю. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Гоженко Виктор Валентинович получил ранения во время объезда территории на участке автодороги Казинка - Михайловка», - написал губернатор в Telegram-канале.
В больнице чиновнику диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча. Пострадавший продолжит лечение амбулаторно.
Ранее глава администрации села Борки Валуйского округа Татьяна Рябикина и ее водитель пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ.
