Глава белгородского села пострадал при атаке дрона ВСУ

Собянин:615 млрд рублей будет направлено на систему здравоохранения Москвы в 2026 году Свыше миллиона квадратных метров офисных площадей запустили в эксплуатацию в столице с начала года В Конькове построят жилой комплекс по программе реновации Тестирование беспилотных трамваев началось ещё на пяти маршрутах в Москве Жителям столицы предложили выбрать имя дельфинёнку из «Москвариума»