Глава Брянской области заявил о погибших в результате обстрела посёлка Климово

«По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребёнок», - написал он.

Богомаз уточнил, что пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети, повреждены здания школы, несколько административных зданий и жилые дома, также нарушено энергоснабжение.

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз заявил о предотвращении попытки диверсионно-разведывательной группы из Украины пробраться на территорию Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».