Глава Брянской области заявил о погибших в результате обстрела посёлка Климово

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Климово из РСЗО.

Жителям района Брянской области велели спуститься в укрытия из-за обстрела

«По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребёнок», - написал он.

Богомаз уточнил, что пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети, повреждены здания школы, несколько административных зданий и жилые дома, также нарушено энергоснабжение.

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз заявил о предотвращении попытки диверсионно-разведывательной группы из Украины пробраться на территорию Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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