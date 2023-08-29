Глава Брянской области заявил о погибших в результате обстрела посёлка Климово
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Климово из РСЗО.
«По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребёнок», - написал он.
Богомаз уточнил, что пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети, повреждены здания школы, несколько административных зданий и жилые дома, также нарушено энергоснабжение.
Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Богомаз заявил о предотвращении попытки диверсионно-разведывательной группы из Украины пробраться на территорию Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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