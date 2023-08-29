Жителям района Брянской области велели спуститься в укрытия из-за обстрела

Украинская сторона обстреливает Климовский район Брянской области, сообщили в администрации района.

Три человека погибли при обстреле Горловки

Жителей просят срочно спуститься в укрытия.

Ранее, 26 августа, сообщалось, что в результате обстрела вооруженных сил Украины поселка Уразово Белгородской области кассетными боеприпасами пострадали шесть мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Брянская ОбластьОбстрел

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